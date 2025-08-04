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برنامج تدريبي لتعزيز أمن المختبرات البيطرية في الكرك

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أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 09:15 م

الوكيل الإخباري- افتتح مدير زراعة محافظة الكرك المهندس مأمون العضايلة اليوم الاثنين البرنامج التدريبي المتخصص بإدارة المخاطر البيولوجية بمشاركة عدد من الأطباء البيطريين في محافظتي الكرك والطفيلة.

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ويأتي البرنامج في إطار التعاون البناء بين مكتبة المنهاج العالمي لإدارة المخاطر البيولوجية، وبدعم من البرنامج الأميركي للحد من التهديد البيولوجي، وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة الكرك.


وأكد العضايلة خلال الافتتاح، أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز القدرات الوطنية في التعامل الآمن والفعال مع العوامل البيولوجية.


وأضاف، إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمفاهيم السلامة والأمن البيولوجي وتعزيز مهارات التقييم والاستجابة للمخاطر البيولوجية لدعم الجاهزية الوطنية للوقاية من التهديدات الحيوية.


وأكد العضايلة أن إدارة المخاطر البيولوجية حجر الأساس في حماية الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرا الى أنها تشكل أداة فعالة للحد من انتشار الأمراض والتهديدات البيولوجية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

 
 
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