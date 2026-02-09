برنامج "حكيم" يصل إلى 453 منشأة صحية حكومية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن توسع جديد في تطبيق برنامجها الوطني "حكيم"، حيث بلغ عدد المنشآت الصحية الحكومية التي تطبق النظام 453 منشأة في مختلف محافظات المملكة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن التوسع شمل 51 مستشفى، و127 مركزا صحيا شاملا، و260 مركزا صحيا أوليا، إضافة إلى 15 مركزا صحيا متخصصا، بما يغطي شريحة واسعة من الخدمات الصحية الحكومية ويعزز تكامل الرعاية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عمر عايش إن وصول برنامج حكيم لـ 453 منشأة صحية حكومية يعد محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الصحي في الأردن، ويجسد التزام الشركة بدعم المنظومة الصحية الوطنية من خلال حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل وصول الخدمات، وتمكين الكوادر الطبية من أداء مهامها بكفاءة أعلى.



وأكدت الشركة أن العمل جار لاستكمال حوسبة جميع المنشآت الصحية الحكومية بحلول نهاية عام 2026، بما يشمل 116 منشأة تابعة لوزارة الصحة و10 منشآت تابعة للخدمات الطبية الملكية، ليصل إجمالي عدد المنشآت التي تطبق نظام حكيم إلى ما يزيد على 570 منشأة صحية على مستوى المملكة.



وأوضحت ان هذا الإنجازات تمثل محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الصحي الأردني، إذ أسهم نظام حكيم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، وتسريع إجراءات تقديم الرعاية، وتعزيز دقة وتكامل البيانات الصحية، إلى جانب ضمان أعلى مستويات أمن وسرية المعلومات.