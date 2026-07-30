برنامج لإحياء الحرف التقليدية الأردنية ضمن فعاليات مهرجان جرش

ويستمد البرنامج فكرته من المكيليوم، السوق الروماني القديم في مدينة جرش، الذي كان مركزًا للتجارة وتبادل المنتجات والحرف، إذ يسعى إلى إعادة إحياء المكان بوصفه مساحة للتعلم والإبداع والتبادل الثقافي.
ويمتد البرنامج من 23 تموز وحتى 2 آب 2026، ويتضمن ورشًا تفاعلية في صناعة المجوهرات، وتطعيم الخشب، ونحت الحجر، والحفر على النحاس، إلى جانب تنفيذ عمل نسجي تشاركي بعنوان "نسيج المكيليوم"، يشارك فيه زوار المهرجان، على أن يُكشف عن العمل الفني المكتمل في ختام فعاليات المهرجان.
كما يشمل البرنامج إقامة تركيبات حرفية داخل الغرف المحيطة بالموقع، بمشاركة عدد من الحرفيين والمتدربين في الحرف التقليدية.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الجمهور بالحرف التقليدية الأردنية بوصفها ممارسات حية ومتجددة، وتعزيز استمراريتها من خلال المشاركة والإبداع، وربطها بالإرث التاريخي لمدينة جرش.
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