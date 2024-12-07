برنامج لتدريب 30 شاباً من جرش في مجال الميكانيك والتمديدات الصحية

ويأتي البرنامج في إطار تعزيز الكفاءات المحلية وتوفير تدريب متخصص للشباب في مجالات فنية تلبي احتياجات سوق العمل.
ويشمل التدريب جزءاً عملياً مهما، حيث سيتم في نهاية البرنامج تنظيف 200 خزان ماء للأهالي في مخيمي سوف وغزة في محافظة جرش، ما يسهم في تحسين ظروف المياه والصحة العامة في المنطقة.
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