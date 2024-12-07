 
السبت 2024-12-07 04:49 م
 

برنامج لتدريب 30 شاباً من جرش في مجال الميكانيك والتمديدات الصحية

مؤسسة التدريب المهني - ارشيفية
مؤسسة التدريب المهني
السبت، 07-12-2024 03:34 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مؤسسة التدريب المهني وشركة ناسجو للتدريب، اليوم السبت، برنامجا لتدريب 30 شاباً من محافظة جرش على تخصص "مساعد ميكانيكي تمديدات صحية/ محدد مهارة.
ويأتي البرنامج في إطار تعزيز الكفاءات المحلية وتوفير تدريب متخصص للشباب في مجالات فنية تلبي احتياجات سوق العمل.

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ويشمل التدريب جزءاً عملياً مهما، حيث سيتم في نهاية البرنامج تنظيف 200 خزان ماء للأهالي في مخيمي سوف وغزة في محافظة جرش، ما يسهم في تحسين ظروف المياه والصحة العامة في المنطقة.

 
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