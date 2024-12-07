برنامج لتدريب 30 شاباً من جرش في مجال الميكانيك والتمديدات الصحية

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة التدريب المهني وشركة ناسجو للتدريب، اليوم السبت، برنامجا لتدريب 30 شاباً من محافظة جرش على تخصص "مساعد ميكانيكي تمديدات صحية/ محدد مهارة.

ويأتي البرنامج في إطار تعزيز الكفاءات المحلية وتوفير تدريب متخصص للشباب في مجالات فنية تلبي احتياجات سوق العمل.

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