الأحد 2026-06-28 09:10 م

برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان

ا
برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان
 
الأحد، 28-06-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان ومؤسسة إنقاذ الطفل- الأردن مذكرة تفاهم لتعزيز الصحة النفسيّة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان من غزة الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان والمرافقين لهم.

اضافة اعلان


ووقَّعت الاتفاقية مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، وعن مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن المديرة التنفيذية دانا عريقات، بحضور المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية أحمد الهنداوي.


وتنص المذكرة على تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لما يقارب 420 طفلًا وشابًا من مرضى السرطان ومرافقيهم القادمين من غزة، والذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، من خلال تصميم وتنفيذ برامج متخصصة والإشراف الفني عليها على مدار ستة أشهر، إلى جانب تدريب عدد من كوادر مركز الحسين للسرطان.


وقالت قطامش، تأتي هذه المذكرة في إطار التزامنا بتوفير رعاية شمولية لمرضى السرطان القادمين من غزة ومرافقيهم، من خلال إشراكهم في برامج الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب الرعاية الطبية، بما يسهم في مساعدتهم على تجاوز التحديات النفسية الصعبة التي واجهوها خلال الحرب على القطاع، وتلك المصاحبة لرحلة العلاج من السرطان.


من جانبها قالت عريقات: يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من الصندوق الإنساني التابع لمؤسسة إنقاذ الطفل العالمية، حيث تضع مؤسسة إنقاذ الطفل- الأردن، الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في صميم برامجها المختصة بحماية الطفل، ضمن نهج متكامل يهدف إلى الاستثمار في التعافي طويل الأمد وتعزيز القدرة على الصمود، لاسيما لدى الأطفال المتأثرين بالأزمات والحروب كأطفال قطاع غزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مدير الأرصاد يتفقد مشروع رادار الطقس دوبلر في معان

ا

أخبار محلية برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان

ل

أخبار محلية بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية بالقطاع العام

ل

كأس العالم أول تعليق من أبو ليلى على أخطائه في مباراة الأرجنتين

ل

كأس العالم رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم

ل

أسواق ومال أداء متباين للأسهم الخليجية مع ارتفاع التوتر بين واشنطن وطهران

ل

شؤون برلمانية الخشمان يكتب: الحسين.. حين يصبح الزمن شاهدًا على الرجال

و

أخبار محلية حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق - صور



 
 






الأكثر مشاهدة

 