برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان

ووقَّعت الاتفاقية مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، وعن مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن المديرة التنفيذية دانا عريقات، بحضور المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية أحمد الهنداوي.
وتنص المذكرة على تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لما يقارب 420 طفلًا وشابًا من مرضى السرطان ومرافقيهم القادمين من غزة، والذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، من خلال تصميم وتنفيذ برامج متخصصة والإشراف الفني عليها على مدار ستة أشهر، إلى جانب تدريب عدد من كوادر مركز الحسين للسرطان.
وقالت قطامش، تأتي هذه المذكرة في إطار التزامنا بتوفير رعاية شمولية لمرضى السرطان القادمين من غزة ومرافقيهم، من خلال إشراكهم في برامج الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب الرعاية الطبية، بما يسهم في مساعدتهم على تجاوز التحديات النفسية الصعبة التي واجهوها خلال الحرب على القطاع، وتلك المصاحبة لرحلة العلاج من السرطان.
من جانبها قالت عريقات: يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من الصندوق الإنساني التابع لمؤسسة إنقاذ الطفل العالمية، حيث تضع مؤسسة إنقاذ الطفل- الأردن، الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في صميم برامجها المختصة بحماية الطفل، ضمن نهج متكامل يهدف إلى الاستثمار في التعافي طويل الأمد وتعزيز القدرة على الصمود، لاسيما لدى الأطفال المتأثرين بالأزمات والحروب كأطفال قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية بالقطاع العام
-
حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق - صور
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والداود والصباغ
-
اختتام مشروع "العلامة الصديقة للمرأة" لتعزيز بيئات العمل الآمنة
-
شكاوى من حدة منعطف بين الصحابة وربوة عبدون ومطالبات بمعالجته
-
بلدية إربد: إنشاء مركز تدريب مهني تقني في منطقة حوارة
-
اعلان من هيئة الخدمة حول اختبارات دبلوم تأهيل المعلمين
-
المدن الصناعية تعرض فرص الاستثمار في الزرقاء الصناعية