برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان ومؤسسة إنقاذ الطفل- الأردن مذكرة تفاهم لتعزيز الصحة النفسيّة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان من غزة الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان والمرافقين لهم.

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ووقَّعت الاتفاقية مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، وعن مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن المديرة التنفيذية دانا عريقات، بحضور المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية أحمد الهنداوي.



وتنص المذكرة على تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لما يقارب 420 طفلًا وشابًا من مرضى السرطان ومرافقيهم القادمين من غزة، والذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، من خلال تصميم وتنفيذ برامج متخصصة والإشراف الفني عليها على مدار ستة أشهر، إلى جانب تدريب عدد من كوادر مركز الحسين للسرطان.



وقالت قطامش، تأتي هذه المذكرة في إطار التزامنا بتوفير رعاية شمولية لمرضى السرطان القادمين من غزة ومرافقيهم، من خلال إشراكهم في برامج الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب الرعاية الطبية، بما يسهم في مساعدتهم على تجاوز التحديات النفسية الصعبة التي واجهوها خلال الحرب على القطاع، وتلك المصاحبة لرحلة العلاج من السرطان.