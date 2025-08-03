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بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

البترا
البترا
 
الأحد، 03-08-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، الأحد، إن البترا من أكثر الأماكن السياحية تأثرا بتراجع أعداد السياح، نتيجة تداعيات الحرب على غزة وأثرها على الإقليم.

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وبيّن بريزات خلال اجتماع نيابي، أن 32 فندقا تضمّ 2000 غرفة أغلقت في البترا، إضافة لخسارة 700 موظف أعمالهم فيها.


وأضاف رئيس السلطة، أن 38 ألف نسمة من سكان البترا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة في المدينة وتأثروا بأزمة السياحة فيها.


وتابع "تم إعفاء المهن السياحية من رخص المهن وإعفاء عدد من المستأجرين من السلطة من مستحقات الإيجار في عام 2024".

 
 
gnews

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