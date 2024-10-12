 
السبت 2024-10-12 12:00 م
 

بزيهما المدرسي.. وفاة طفل من الصف الأول وإصابة شقيقه بحادث أليم

الطفل المتوفي ايمن بركات
الطفل المتوفي ايمن بركات
السبت، 12-10-2024 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الطفل أيمن علاء بركات من الصف الأول وأصيب شقيقه في حادث دهس مؤلم في إربد.

وقال شاهد عيان من موقع الحادث لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل وشقيقه كانا خارجين من مدرستهما يوم الخميس الماضي عندما دهسهما أحد الباصات العامة.

وطالب الشاهد، وهو ولي أمر طالب في نفس المدرسة، بضرورة توفير حواجز أمنية للطلاب في مدرسة عبد الرحمن الحلحولي الأساسية للبنين في إربد، حيث تقع المدرسة على شارع رئيسي، وتبعد الإشارة المرورية عنها نحو 100 متر، مشيرًا إلى أن السيارات تأتي مسرعة لتجاوز الإشارة الضوئية الخضراء.

وأشار ولي الأمر إلى أن ابنه تعرض لحادث دهس أيضًا أثناء خروجه من المدرسة في وقت سابق، مؤكدًا أن هذا ليس أول حادث دهس يشهده المكان.

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وقال والد الطالب لـ "الوكيل الاخباري" ان ابنه الآخر وهو طالب في الصف الثاني  لا زال في المستشفى وقد اجريت له عملية يوم أمس .

ونعت مدرسة عبد الرحمن الحلحولي الأساسية للبنين طالبها الراحل عبر حسابها على فيسبوك: "نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الطالب أيمن علاء بركات من طلاب الصف الأول في مدرسة عبد الرحمن الحلحولي الأساسية للبنين بالفترة المسائية، الذي وافته المنية  إثر حادث دهس، وهو وشقيقه المصاب مهيب علاء بركات من طلاب الصف الثاني. نسأل الله الرحمة للمتوفي وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان."

كما نعت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد ومقربون الطفل الراحل.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 

 

 

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