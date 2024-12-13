بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد

وقال القضاة في بيان الجمعة أن تدخلات من بعض الوزراء في الحكومة والتي تعكس عدم معرفة بعمل دائرة الجمارك والتي تتعارض مع قناعاته المهنية والشخصية حدت به إلى ان يقرر إحالة نفسه على التقاعد.
وتاليا البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وفقني لأداء واجبي بكل أمانة إخلاص وتفانٍ طيلة 32 عامًا من الخدمة الجادة والمجتهدة في خدمة وطني في سبيل النهوض بالعمل والمسؤوليات الموكلة إلي
وبعد هذه المسيرة الطويلة التي أفتخر بها، والتي تكللت بالفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز وكان لي شرف تسلم هذه الجائزة من لدن جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم
إلا ان تدخلات من بعض الوزراء في الحكومة والتي تعكس عدم معرفة بعمل دائرة الجمارك والتي تتعارض مع قناعاتي المهنية والشخصية حدت بي إلى ان أقرر إحالة نفسي على التقاعد
أؤكد أن هذا القرار نابع من حرصي على الاستمرار في احترام مبادئي والتزامي بمسؤولياتي المهنية التي كانت دومًا محل احترام وتقدير واعتزاز
وسوف أبقى كما كنت دائما على العهد مخلصا لوطني ومليكي منتما لكل مبادئ عزة الأردن
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني ووقف بجانبي خلال هذه السنوات راجيا الله لدائرة الجمارك دوام التقدم والازدهار
والله ولي التوفيق
الاسم: جلال سالم القضاة
التاريخ: 13/12/2024
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