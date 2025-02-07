بسبب خلافات مالية.. جريمة قتل في عمان

09:16 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ إلى مركز أمن النصر اليوم ، بتعرض شخص للطعن بالشارع العام من قبل مجهول، حيث جرى إسعافه للمستشفى وما لبث أنْ فارق الحياة . اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الجاني (بينه وبين المغدور خلافات مالية) وأُلقي القبض عليه وضبط الاداة المستخدمة في الحادثة وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى بعد انهاء التحقيقات