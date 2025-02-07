بسبب خلافات مالية.. جريمة قتل في عمان

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الجاني (بينه وبين المغدور خلافات مالية) وأُلقي القبض عليه وضبط الاداة المستخدمة في الحادثة وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى بعد انهاء التحقيقات
-
أخبار متعلقة
-
التهتموني: إعفاء 50% من رسوم تراخيص النقل العام تستفيد منه 11 ألف واسطة نقل
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/81 إلى أرض المهمة
-
الأمن العام: وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة نتيجة استنشاق غاز المدفأة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني ونوابه يشاركون في وقفة الصويفية دعماً لمواقف الملك ورفضاً لتهجير الفلسطينيين
-
الحزن يخيم على اربد برحيل 4 أفراد من عائلة واحدة
-
الكيلاني: جاهل من يعتقد أننا نقبل التنازل عن شبر واحد من فلسطين
-
الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بـ 4 محافظات بالمملكة (أسماء)