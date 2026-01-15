الخميس 2026-01-15 06:59 م

بسعر 21 دينارا لكل 5 لترات… زيت الزيتون التونسي يصل إلى مستودعات "الاستهلاكية المدنية"

زيت الزيتون
زيت الزيتون
 
الوكيل الإخباري-   أكّد مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة، خليل العمرو، أن مليون لتر من زيت الزيتون التونسي سيصل إلى المملكة مع بداية شهر شباط المقبل، وسيكون متوفراً للمواطنين عبر المؤسستين المدنية والعسكرية.

وأوضح العمرو أن وزارة الزراعة اتخذت هذه الخطوة استجابة للفجوة التي شهدتها الأسواق المحلية نتيجة تداعيات الموسم المطري السابق، وما انعكس عنه من تراجع في كميات الإنتاج.


وبيّن أن الكميات المستوردة تُقدّر بنحو 3 آلاف طن من زيت الزيتون، سيتم توزيعها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية، بهدف المساهمة في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن وصول الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي نوع بكر ممتاز إلى مستودعاتها؛ تمهيداً لصرفها إلى أسواق المؤسسة.


وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، الاثنين، أن الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي ستكون متوافرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا بسعر 21 دينارا للجالون سعة 5 لترات بعد انتهاء الفحوصات المخبرية والحسية اللازمة؛ لضمان جودة وسلامة الزيت قبل طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.


وقال، إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة رخصة لشراء مليون لتر من زيت الزيتون المستورد، وإن باقي الكميات المتعاقد عليها سترد تباعا إلى المؤسسة خلال الشهر الحالي حسب الشحنات والدفعات المتفق عليها مع الجانب التونسي.


وأضاف الجراح، أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون المحلي، وبما يحقق التوازن في السوق ويحد من أي ممارسات احتكارية.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة موعد طرح الزيت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 
 


