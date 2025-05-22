بشرى سارة لأطباء الأردن

كما أشار إلى أن الطبيب الذي يرغب بتقسيط المبالغ المستحقة عليه سيستفيد أيضًا من الإعفاء من الغرامات، في حال قام بإنهاء الأقساط كاملة قبل نهاية العام الجاري 2025.
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