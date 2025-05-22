الخميس 2025-05-22 02:53 م
 

بشرى سارة لأطباء الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 22-05-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنية عن قرار إعفاء الأطباء من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم، وذلك اعتبارًا من 1 حزيران 2025 وحتى نهاية دوام يوم 31 كانون الأول 2025، شريطة تسديد الرسوم المستحقة كاملة خلال هذه الفترة.اضافة اعلان


كما أشار إلى أن الطبيب الذي يرغب بتقسيط المبالغ المستحقة عليه سيستفيد أيضًا من الإعفاء من الغرامات، في حال قام بإنهاء الأقساط كاملة قبل نهاية العام الجاري 2025.



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