بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره العراقي التي تصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 حزيران الجاري، عبر حافلات الباص سريع التردد وباص عمّان.

اضافة اعلان

وقالت عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا".