السبت 2025-06-07 03:14 م
 

بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق

ل
لقاء سابق بين الأردن والعراق
 
السبت، 07-06-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره العراقي التي تصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 حزيران الجاري، عبر حافلات الباص سريع التردد وباص عمّان.

اضافة اعلان

 

وقالت عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا".

 

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026 قبل الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية للمونديال التي تجمعه مع العراق الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على المنتخب العُماني أول أمس الخميس بثلاثية نظيفة.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين عاجل صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

ف

عربي ودولي اعتراف رسمي بريطاني بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا

ا

أخبار محلية في ذكرى الجلوس.. أبناء العقبة يستذكرون الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك

ا

أخبار محلية عيد الجلوس الملكي.. نهج مستمر برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم

غ

أخبار محلية بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها

ل

أخبار محلية بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق

ا

أخبار محلية تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 4,744 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ل

أخبار محلية مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان خلال عيد الأضحى



 
 





الأكثر مشاهدة