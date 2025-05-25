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بشرى سارة للأردنيين الراغبين بالسفر إلى سوريا بعد زوال الأسد

مركز حدود جابر
مركز حدود جابر
 
الأحد، 25-05-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر برًّا عبر مركز حدود جابر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم، 25/5/2025.اضافة اعلان


وجاء في كتاب رسمي موجَّه إلى عطوفة مدير الأمن العام، أن القرار يُطبّق ما لم تكن هناك موانع أمنية تحول دون السفر، على أن يتم اتباع الإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية الأخرى.

وطلب الوزير الفراية من مدير الأمن العام الإيعاز لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار، كما تم توجيه نسخة من الكتاب إلى دولة رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة.

ويأتي هذا القرار في إطار التسهيلات المستمرة التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، وتحقيقًا لانسيابية حركة المسافرين، مع التأكيد على أن الجهات الأمنية المختصة ستبقى تتابع أي موانع تتعلق بأمن الحدود.

جدير بالذكر أن سفر الأردنيين إلى الجمهورية العربية السورية كان يمر بتعقيدات أمنية في زمن الرئيس السابق بشار الأسد الذي تم الإطاحة بنظام حكمه مؤخراً .
 
gnews

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