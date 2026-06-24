بشرى للمقبلين على الزواج في الأردن

وأوضح علان أن التراجع في أسعار المعدن الأصفر جاء نتيجة مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، من بينها تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وتدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، إلى جانب توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، ما عزز قوة الدولار والسندات الأميركية ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح والتخارج من الذهب، وفق ما أوردته قناة المملكة.
ودعا الشباب المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من المستويات السعرية الحالية وعدم تأجيل شراء احتياجاتهم من الذهب، واصفا الأسعار بأنها مناسبة جدا مقارنة بالفترات الماضية.
وأشار علان إلى أن سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية وانخفض إلى 81.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، في حين انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 إلى 93.8 دينار، وعيار 18 إلى 71.8 دينار.
وفي المقابل، نصح المستثمرين الراغبين بشراء أو بيع الليرات والسبائك الذهبية بالتريث خلال الفترة الحالية، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والانخفاضات المتسارعة في الأسعار.
وأكد علان أن الذهب عيار 21 ما يزال الأكثر طلبا في الأردن، مستحوذا على نحو 90% من حجم الطلب المحلي، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية الأردنية باتت تحظى بسمعة مميزة في الأسواق العالمية، ويتم تصديرها إلى دول في أوروبا والولايات المتحدة نظرا لجودتها وتميزها.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفايز
-
ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في منطقة "سيليكون فالي"
-
الهلال الأحمر الأردني: تقديم خدمات علاجية متقدمة لأطفال غزة
-
الحنيطي يفتتح مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي
-
العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني
-
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقر تدابير إضافية لضبط جودة قرارات اللجان الطبية
-
الصفدي يؤكد أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين
-
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعا غذائيا في مدينة الحسن الصناعية