بشرى للمقبلين على الزواج في الأردن

الوكيل الإخباري- قال نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، الأربعاء، إن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثمانية أشهر يشكل بشرى سارة للمواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، بالتزامن مع بدء موسم الأفراح والمناسبات الاجتماعية الذي يشهد ذروته بعد انتهاء العام الدراسي وعودة المغتربين.

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وأوضح علان أن التراجع في أسعار المعدن الأصفر جاء نتيجة مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، من بينها تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وتدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، إلى جانب توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، ما عزز قوة الدولار والسندات الأميركية ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح والتخارج من الذهب، وفق ما أوردته قناة المملكة.



ودعا الشباب المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من المستويات السعرية الحالية وعدم تأجيل شراء احتياجاتهم من الذهب، واصفا الأسعار بأنها مناسبة جدا مقارنة بالفترات الماضية.



وأشار علان إلى أن سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية وانخفض إلى 81.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، في حين انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 إلى 93.8 دينار، وعيار 18 إلى 71.8 دينار.



وفي المقابل، نصح المستثمرين الراغبين بشراء أو بيع الليرات والسبائك الذهبية بالتريث خلال الفترة الحالية، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والانخفاضات المتسارعة في الأسعار.