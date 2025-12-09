بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025

وشهدت مباريات المنتخب الأردني حضوراً لافتاً لجماهيره التي لم تتوقف عن التشجيع طوال دقائق اللقاءات، مقدّمة دعماً متواصلاً للمنتخب سواء داخل أرض الملعب أو من خارجه.
ولم يقتصر تميز الجماهير الأردنية على قوة التشجيع فقط، بل برز سلوكها الرياضي الراقي باحترامها للخصوم والابتعاد عن أي إساءة أو استفزاز، ما جعلها محط إشادة من جميع المتواجدين والمتابعين للبطولة المقامة في الدوحة.
وقدمت الجماهير مثالاً يُحتذى في الروح الرياضية، مجسّدة صورة مشرّفة للأردن في واحدة من أبرز البطولات العربية لكرة القدم.
كما امتد حضور الجماهير الأردنية خارج حدود الملاعب ليصل إلى قلب الدوحة، وتحديداً في سوق واقف، حيث تحوّل المكان إلى ساحة احتفال يومية ازدانت بالأعلام والهتافات والأهازيج التراثية الأردنية. فقد نظّم المشجعون فعاليات جماهيرية عفوية شملت دبكات شعبية وهتافات حماسية و"دحية أردنية أصيلة"، وسط تفاعل كبير من الجماهير العربية والزائرين الذين شاركوا الأردنيين أجواء البهجة والدعم.
وأظهرت هذه الفعاليات صورة ثقافية مشرّفة، جمعت بين الفرح الرياضي والهوية الأردنية الأصيلة، مؤكدة أن الجماهير لا تكتفي بالمؤازرة داخل الملعب، بل تنقل رسالتها الوطنية في كل مساحة تتواجد فيها.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة محافظة جرش تبحث تطوير الخدمات ودعم إدماج ذوي الإعاقة الحركية
-
الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية
-
"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق
-
بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء
-
محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء
-
"الوطني للبحث والتطوير" يشارك في الملتقى الثاني عشر للباحثين في سلطنة عُمان
-
الغذاء والدواء: مستحضر NAD+ للحقن الوريدي غير مرخص وقد يؤدي لمضاعفات خطيرة