بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025

الثلاثاء، 09-12-2025 12:16 ص
الوكيل الإخباري-  خطفت الجماهير الأردنية الأضواء في بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّمت نموذجاً فريداً في التشجيع الحضاري داخل المدرجات وخارجها، لتصبح "فاكهة البطولة" بلا منازع. فقد أجمعت وسائل الإعلام الرياضية العربية على أن الحضور الأردني كان الأبرز والأكثر تأثيراً في رسم لوحة جماهيرية راقية تعكس شغف الأردنيين بكرة القدم وروحهم الوطنية العالية.


وشهدت مباريات المنتخب الأردني حضوراً لافتاً لجماهيره التي لم تتوقف عن التشجيع طوال دقائق اللقاءات، مقدّمة دعماً متواصلاً للمنتخب سواء داخل أرض الملعب أو من خارجه.

ولم يقتصر تميز الجماهير الأردنية على قوة التشجيع فقط، بل برز سلوكها الرياضي الراقي باحترامها للخصوم والابتعاد عن أي إساءة أو استفزاز، ما جعلها محط إشادة من جميع المتواجدين والمتابعين للبطولة المقامة في الدوحة. 

وقدمت الجماهير مثالاً يُحتذى في الروح الرياضية، مجسّدة صورة مشرّفة للأردن في واحدة من أبرز البطولات العربية لكرة القدم.

كما امتد حضور الجماهير الأردنية خارج حدود الملاعب ليصل إلى قلب الدوحة، وتحديداً في سوق واقف، حيث تحوّل المكان إلى ساحة احتفال يومية ازدانت بالأعلام والهتافات والأهازيج التراثية الأردنية. فقد نظّم المشجعون فعاليات جماهيرية عفوية شملت دبكات شعبية وهتافات حماسية و"دحية أردنية أصيلة"، وسط تفاعل كبير من الجماهير العربية والزائرين الذين شاركوا الأردنيين أجواء البهجة والدعم.

 وأظهرت هذه الفعاليات صورة ثقافية مشرّفة، جمعت بين الفرح الرياضي والهوية الأردنية الأصيلة، مؤكدة أن الجماهير لا تكتفي بالمؤازرة داخل الملعب، بل تنقل رسالتها الوطنية في كل مساحة تتواجد فيها.
 
 


