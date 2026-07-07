بصافرة أردنية .. المخادمة يقود مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا

12:27 ص

الوكيل الإخباري- يدير طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم المخادمة، وبمساعدة الحكمين محمد الكلاف وأحمد الرويلي، مباراة منتخبي الولايات المتحدة وبلجيكا؛ ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وتقام المباراة فجر الثلاثاء على ملعب سياتل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، للقاء المنتخب الإسباني الذي تأهل على حساب البرتغال.



ويضم طاقم إدارة المباراة أيضًا الحكم الغابوني بيير أتشو حكمًا رابعًا، ومواطنه بوريس ديتسوغا حكمًا مساعدًا احتياطيًا.



ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادًا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدًا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ويُعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين؛ إذ سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.





