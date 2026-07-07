بصافرة أردنية .. المخادمة يقود مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا

وتقام المباراة فجر الثلاثاء على ملعب سياتل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، للقاء المنتخب الإسباني الذي تأهل على حساب البرتغال.
ويضم طاقم إدارة المباراة أيضًا الحكم الغابوني بيير أتشو حكمًا رابعًا، ومواطنه بوريس ديتسوغا حكمًا مساعدًا احتياطيًا.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادًا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدًا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويُعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين؛ إذ سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.
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