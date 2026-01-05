"بصمات شبابية" تحتفل بتخريج فوج "روّاد التغيير"

جاء ذلك خلال حفل اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي برعاية نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في العاصمة، وبدعم من أكاديمية العلوم الإدارية، وبحضور ممثلين عن جهات رسمية ومجتمعية، إلى جانب المدربين وأهالي الخريجين، وعدد من المهتمين بالشأن الشبابي والتنموي.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية رئيس اتحاد العاصمة، المحامي بركات بركات، أن الاتحاد ينظر إلى المبادرات الشبابية الجادة وفي مقدمتها مبادرة بصمات شبابية باعتبارها شريكا وطنيا حقيقيا في مسيرة العمل الخيري والتنموي، مشددا على أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم القيادية يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل الوطن ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.
وأشار إلى أن اتحاد جمعيات العاصمة، ومنذ تأسيسه يعمل وفق نهج تشاركي مع الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج نوعية تلامس احتياجات المجتمع الحقيقية.
من جهته، أشاد العناني بجهود مبادرة بصمات شبابية والاستثمار في طاقات الشباب الأردني، الذي يعد ركيزة أساسية لمستقبل الوطن واستدامة نهضته.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين الذين عبروا عن اعتزازهم بالمشاركة في برنامج "رواد التغيير".
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع تنسيقي لبحث تنفيذ البرنامج الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
"مياهنا": نتعامل مع تغير بنوعية المياه بالشميساني
-
مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور هيئة النزاهة
-
زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته
-
اتحاد شركات التأمين يدعو للتعامل مع شركات ووسطاء مرخصين
-
بلدية بني عبيد تطرح عطاء تعبيد شوارع
-
موظف سابق في وزارة الصحة يواجه تهمة اختلاس 129 ألف دينار
-
"الإدارة المحلية": نظام استعمالات الأراضي يحمي الخريطة الزراعية