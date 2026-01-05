الإثنين 2026-01-05 09:30 م

"بصمات شبابية" تحتفل بتخريج فوج "روّاد التغيير"

ل
جانب من التخريج
الإثنين، 05-01-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري- احتفلت مبادرة "بصمات شبابية"بتخريج المشاركين في برنامج "رواد التغيير"، الهادف إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم القيادية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل المؤسسي، وبما يسهم في إعداد شباب فاعلين وقادرين على الإسهام في التنمية المجتمعية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال حفل اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي برعاية نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في العاصمة، وبدعم من أكاديمية العلوم الإدارية، وبحضور ممثلين عن جهات رسمية ومجتمعية، إلى جانب المدربين وأهالي الخريجين، وعدد من المهتمين بالشأن الشبابي والتنموي.


وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية رئيس اتحاد العاصمة، المحامي بركات بركات، أن الاتحاد ينظر إلى المبادرات الشبابية الجادة وفي مقدمتها مبادرة بصمات شبابية باعتبارها شريكا وطنيا حقيقيا في مسيرة العمل الخيري والتنموي، مشددا على أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم القيادية يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل الوطن ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.


وأشار إلى أن اتحاد جمعيات العاصمة، ومنذ تأسيسه يعمل وفق نهج تشاركي مع الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج نوعية تلامس احتياجات المجتمع الحقيقية.


من جهته، أشاد العناني بجهود مبادرة بصمات شبابية والاستثمار في طاقات الشباب الأردني، الذي يعد ركيزة أساسية لمستقبل الوطن واستدامة نهضته.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين الذين عبروا عن اعتزازهم بالمشاركة في برنامج "رواد التغيير".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي قاضٍ أمريكي يحدد 17 مارس موعدا لجلسة محاكمة مادورو وزوجته

"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو

أسواق ومال "شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو

اجتماع تنسيقي لبحث تنفيذ البرنامج الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية اجتماع تنسيقي لبحث تنفيذ البرنامج الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

ب

عربي ودولي مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا

ب

أخبار محلية "مياهنا": نتعامل مع تغير بنوعية المياه بالشميساني

العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

عربي ودولي العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

ل

أسواق ومال خسارة ثقيلة للبورصة المصرية في ثاني جلسات 2026

ل

أخبار محلية "بصمات شبابية" تحتفل بتخريج فوج "روّاد التغيير"



 






الأكثر مشاهدة