"بصمات شبابية" تحتفل بتخريج فوج "روّاد التغيير"

الوكيل الإخباري- احتفلت مبادرة "بصمات شبابية"بتخريج المشاركين في برنامج "رواد التغيير"، الهادف إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم القيادية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل المؤسسي، وبما يسهم في إعداد شباب فاعلين وقادرين على الإسهام في التنمية المجتمعية.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال حفل اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي برعاية نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في العاصمة، وبدعم من أكاديمية العلوم الإدارية، وبحضور ممثلين عن جهات رسمية ومجتمعية، إلى جانب المدربين وأهالي الخريجين، وعدد من المهتمين بالشأن الشبابي والتنموي.



وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية رئيس اتحاد العاصمة، المحامي بركات بركات، أن الاتحاد ينظر إلى المبادرات الشبابية الجادة وفي مقدمتها مبادرة بصمات شبابية باعتبارها شريكا وطنيا حقيقيا في مسيرة العمل الخيري والتنموي، مشددا على أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم القيادية يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل الوطن ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.



وأشار إلى أن اتحاد جمعيات العاصمة، ومنذ تأسيسه يعمل وفق نهج تشاركي مع الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج نوعية تلامس احتياجات المجتمع الحقيقية.