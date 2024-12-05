بصمتنا لبيئة خضراء –مجمع الملك الحسين للاعمال- شركة الشرق الاوسط للتأمين

الوكيل الإخباري- استمراراً لحملة بصمتنا لبيئة خضراء التي اطلقتها مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لعام 2030 بزراعة مليون شتلة وهذه الحملة انطلقت بشهر ايلول من محافظة مادبا ومستمرة لغاية يومنا هذا لزراعة 15000 شتلة في جنوب وشرق عمان ومحافظة مادبا ومحافظة البلقاء ومحافظة العقبة وبتنسيبات من رئاسة الوزارء وبالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة وزارة الشباب وزارة الزراعة وزارة البيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية وزارة الاتصال الحكومي وأمانة عمان الكبرى ومنصة نحن التابعة لمؤسسة ولي العهد.

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بالتعاون والشراكة مع مجمع الملك الحسين للأعمال وشركة الشرق الأوسط للتأمين، تمت اليوم زراعة عدد من الشتلات الحرجية والأشجار داخل مجمع الملك الحسين للأعمال. وقد جرى الحدث بحضور المدير العام التنفيذي المهندس عمار عز الدين، وعدد من موظفي المجمع، بالإضافة إلى حضور نائب المدير العام لشركة الشرق الأوسط السيدة دانا حضيري، التي مثلت الرئيس التنفيذي الدكتور رجائي صويص، إلى جانب عدد من موظفي الشركة. كما شهدت الفعالية تطوع عدد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا للمشاركة في هذا النشاط البيئي.



الفعالية تأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم البيئة والمساهمة في تحسين المساحات الخضراء، وتعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.



أكد السيد نهاد دباس، المدير التنفيذي لمؤسسة حرير، على أهمية الزراعة في تحسين جودة الهواء والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتعزيز بنية التربة. كما شدد على دور الزراعة في زيادة جمالية المناطق غير المستغلة، وأهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية التطوعية للمؤسسات والشركات من أجل زيادة المساحات الخضراء.



وأبرز السيد دباس ضرورة تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل دور المجتمع في العمل التطوعي. كما دعا كافة القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة والتبرع والانضمام إلى هذه الحملة الوطنية، لتكون جزءاً من نجاحها وتحقيق الهدف المنشود بزراعة 15,000 شتلة .



يأتي هذا في إطار جهود المؤسسة لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئة من خلال أنشطة تطوعية تشارك فيها مختلف فئات المجتمع.



و أكد المدير العام التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال المهندس عمار عز الدين على أهمية هذه المبادرة واهمية ماتقوم به المؤسسة من خدمة المجتمع المحلي وأهمية تشارك كافة الجهات ودعم هذه المبادرات لأهمية الدور الذي تقوم به لخدمة وطننا الحبيب ويدعو كافة الشركات في القطاع الخاص على دعم هذه ا لمبدرات من بوابة الخدمة المجتمعية .



تخص مؤسسة حرير بالشكر مجمع الملك حسين للأعمل المتمثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس عمار عز الدين وشركة الشرق الاوسط المتمثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور رجائي صويص والكادر الاداري وطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا على دعمهم ومشاركتهم اليوم لانجاح الحملة داخل مجمع الملك الحسين للأعمال



كل الشكر لكل الداعمين لحملة بصمتنا لبيئة خضراء والمساهمة في نجاحها وكل الشكر لمتطوعين منصة نحن التابعة لمؤسسة ولي العهد كما تشكر مؤسسة حرير الوكالات الاخبارية وقنوات التلفزة على تغطيها ونقلها للخبر .



متمنين وصولنا إلى الهدف المنشود بزراعة 15000 شتلة بجهود ومشاركة كافة الجهات المعنية في ظل جلالة قائدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.