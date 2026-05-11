بطريقة لا تخطر على البال.. حجاب في فم متوفى يهزّ مقبرة في عمّان

الإثنين، 11-05-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري - شهدت إحدى مقابر محافظة العاصمة، قبل أيام، حادثة غريبة أثارت حالة من الاستياء والجدل بين الحاضرين، بعدما اشتبه ذوو متوفى بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إدخال "حجاب" وأعمال سحر داخل القبر أثناء مراسم الدفن.

ووقعت الحادثة أثناء مواراة جثمان أحد المتوفين الثرى، حيث تطوع أحد الحاضرين للقيام بعملية "اللحد" وترتيب وضعية الجثمان داخل القبر وفق الأصول الشرعية، مستغلًا قلة خبرة ذوي المتوفى في إجراءات الدفن، وفق ما أورده موقع "أخبار حياة".


وأشار الشهود إلى أن الرجل كان يبدو بمظهر يوحي بالتدين والوقار، وكان يتحدث بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، الأمر الذي دفع الحاضرين إلى الوثوق به والسماح له بالنزول إلى القبر.


وخلال قيامه بترتيب الجثمان، لاحظ عدد من الموجودين حركات وصفوها بـ"المريبة"، بعدما بدا وكأنه يحاول وضع "الحجاب" داخل فم المتوفى، ما دفع ذوي المتوفى إلى سحبه من داخل القبر والاعتداء عليه، قبل حضور الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى الموقع.


ووفق الشهود، حضرت كوادر البحث الجنائي والطب الشرعي إلى المقبرة، حيث جرى تفتيش القبر والجثمان للتأكد من عدم وجود أي مواد غريبة، دون العثور على شيء داخل القبر.


في المقابل، أفادت المعلومات بأنه تم ضبط الشخص وتحويله إلى المركز الأمني، حيث عُثر بحوزته على ما وُصف بـ"حجاب" وأدوات يُشتبه باستخدامها في أعمال الشعوذة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 
 


