بطلب أردني عربي .. اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد لبحث الاعتداءات الإيرانية

02:51 م

الوكيل الإخباري- بطلب من الأردن ودول عربية، يعقد مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.





ويأتي الاجتماع الوزاري بناء على طلب الأردن والسعودية والبحرين وعُمان وقطر والكويت ومصر، لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.



ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنها "خطيرة"، قائلًا: "الهجمات التي يتم تنفيذها من جانب إيران هي هجمات مدانة بالكامل، وليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل هي أيضا اعتداء على مبادئ حسن الجوار".



وحذر أبو الغيط من أن الهجمات الإيرانية "تخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتُحدث شرخا عميقا بين إيران وهذا الجوار، سيترك أثرا عميقا في مستقبل الأيام".



وأشار إلى أنه "لا أحد يقلل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، لكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولًا لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرّها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عددًا من الدول العربية عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية".





