بطلب من الأردن.. اجتماع للجامعة العربية يؤكد ضرورة دعم الأونروا

الوكيل الإخباري- أكد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتثبيت دورها في مواجهة القرار غير الشرعي الذي تسعى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الجامعة عقب عقده دورة غير عادية على مستوى المندوبين بطلب من الأردن، لبحث تداعيات تطبيق القرار الإسرائيلي غير الشرعي بحظر عمل وكالة الأونروا.



وترأس مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في الاجتماع الذي عقد بطلب من الأردن بالتنسيق مع فلسطين ومصر.

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