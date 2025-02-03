بطلب من الأردن.. اجتماع للجامعة العربية يؤكد ضرورة دعم الأونروا

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الجامعة عقب عقده دورة غير عادية على مستوى المندوبين بطلب من الأردن، لبحث تداعيات تطبيق القرار الإسرائيلي غير الشرعي بحظر عمل وكالة الأونروا.
وترأس مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في الاجتماع الذي عقد بطلب من الأردن بالتنسيق مع فلسطين ومصر.
وأكد العضايلة خلال الاجتماع ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدبلوماسية الأردنية على المستوى العربي والدولي لدعم عمل "الأونروا".
وحث مجلس الجامعة، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، الدول المانحة على الاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة الأونروا التي هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات للفلسطينيين بكفاءة، وبمثابة الشريان الرئيس لتزويدهم بالخدمات الأساسية، وتقوم بدورٍ لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى
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