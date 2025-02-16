“بطولة الشباب الرمضانية 2025 منافسة كروية وجوائز مميزة”

وتهدف البطولة إلى استثمار طاقات الشباب، وتعزيز الثقافة الرياضية، وخلق أجواء تنافسية ترويحية إيجابية، إلى جانب اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى المشاركين.
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