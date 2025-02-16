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“بطولة الشباب الرمضانية 2025 منافسة كروية وجوائز مميزة”

بطولة الشباب الرمضانية 2025
بطولة الشباب الرمضانية 2025
الأحد، 16-02-2025 01:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الشباب، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2025، والتي تنظمها الوزارة للعام الرابع على التوالي، بمشاركة فرق شبابية رياضية من جميع محافظات المملكة.اضافة اعلان


وتهدف البطولة إلى استثمار طاقات الشباب، وتعزيز الثقافة الرياضية، وخلق أجواء تنافسية ترويحية إيجابية، إلى جانب اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى المشاركين.
 
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