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بعثة اقتصادية فلبينية تزور الأردن غدا لتعزيز التعاون الاقتصادي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 08-02-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-    أعلن السفير الفلبيني في عمان ويلفريدو سي سانتوس، أن بعثة مطابقة الأعمال والاستثمار والتجارة الفلبينية تضم 13 شركة وعددا من المسؤولين ستصل الأردن غدا وستنعقد في عمان يومي 11 و 12 شباط الحالي مع 39 شركة أردنية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي .

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مفوض التجارة في مركز التجارة والاستثمار الفلبيني في دبي فيكيل أنجيلو روارينج، إن هذه البعثة تؤكد التزام الفلبين بتعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، مبينا أنه من خلال هذه البعثة نهدف إلى استكشاف وتوسيع سبل التجارة والاستثمار والتفاعلات بين الشركات التي ستكون مفيدة للطرفين.

 
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