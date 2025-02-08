بعثة اقتصادية فلبينية تزور الأردن غدا لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مفوض التجارة في مركز التجارة والاستثمار الفلبيني في دبي فيكيل أنجيلو روارينج، إن هذه البعثة تؤكد التزام الفلبين بتعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، مبينا أنه من خلال هذه البعثة نهدف إلى استكشاف وتوسيع سبل التجارة والاستثمار والتفاعلات بين الشركات التي ستكون مفيدة للطرفين.
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