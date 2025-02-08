بعثة اقتصادية فلبينية تزور الأردن غدا لتعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أعلن السفير الفلبيني في عمان ويلفريدو سي سانتوس، أن بعثة مطابقة الأعمال والاستثمار والتجارة الفلبينية تضم 13 شركة وعددا من المسؤولين ستصل الأردن غدا وستنعقد في عمان يومي 11 و 12 شباط الحالي مع 39 شركة أردنية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي .

اضافة اعلان