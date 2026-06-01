بعثة الإفتاء تصدر نحو 5 آلاف فتوى واجابة خلال موسم الحج

الوكيل الإخباري- أصدرت بعثة دائرة الإفتاء العام المرافقة لبعثة الحج الأردنية نحو خمسة آلاف فتوى وإجابة شرعية خلال موسم الحج شملت مختلف المسائل الشرعية التي احتاج إليها الحجاج الأردنيون وحجاج عرب 48.

اضافة اعلان



وقال رئيس البعثة، مفتي القوات المسلحة الأردنية الدكتور محمد السعد، إن لجنة الإفتاء اضطلعت بدورها بوصفها المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوى ضمن بعثة الحج الأردنية، حيث تولت الإجابة عن أسئلة الحجاج والمرشدين والمرشدات المتعلقة بأحكام المناسك، بما يضمن توحيد الفتوى وضبطها ومنع أي اختلاف في الأحكام الشرعية المقدمة للحجاج.



وأوضح أن اللجنة اعتمدت في أداء مهامها على مسارين رئيسين؛ تمثل الأول في التواصل الإلكتروني عبر مجموعة متخصصة على تطبيق "واتس آب" ضمت المرشدين والمرشدات ولجنة التوعية، بإشراف مباشر من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الأمر الذي أسهم في سرعة استقبال الاستفسارات الشرعية والإجابة عنها بشكل موحد ودقيق.