بعثة الحج الإعلامية الأردنية تشارك بجولة ميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج

الخميس، 21-05-2026 02:53 م

الوكيل الإخباري- شاركت البعثة الإعلامية المرافقة لبعثة الحج الأردنية لعام 1447/2026، مساء أمس الأربعاء، في جولة ميدانية بمنطقة الحفاير في مكة المكرمة، للاطلاع على أوضاع الحجاج الأردنيين ومستوى الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.

وشملت الجولة زيارة العيادة الطبية التابعة للبعثة الأردنية، حيث اطلعت البعثة الإعلامية على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للحجاج، وآلية التعامل مع الحالات المرضية ومتابعة أوضاع المراجعين، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار الساعة.

كما تضمنت الجولة تفقد عدد من الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الأردنيين، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك الإقامة والإرشاد والتنقل، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

 
 


بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

