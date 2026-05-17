الإثنين 2026-05-18 12:25 ص

بعثة الحج الإعلامية تشارك في جولة ميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج

الأحد، 17-05-2026 10:49 م

الوكيل الإخباري-    شاركت البعثة الإعلامية المرافقة لبعثة الحج الأردنية، اليوم الأحد، في جولة ميدانية مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، للاطلاع على أوضاع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم في مقار إقامتهم.

وشملت الجولة عددا من الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الأردنيون في المدينة المنورة، حيث استمعوا إلى ملاحظات الحجاج، ورصدوا مستوى الخدمات الصحية والإدارية والتنظيمية المقدمة لهم، في إطار الحرص على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.


وأشادت البعثة الإعلامية بجاهزية الكوادر الإدارية والإرشادية والطبية المرافقة للبعثة، مثمنة جهود العاملين في خدمة الحجاج، والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير موسم الحج بكل يسر وسهولة.

 
 


