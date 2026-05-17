بعثة الحج الإعلامية تشارك في جولة ميدانية لمتابعة أوضاع الحجاج

الوكيل الإخباري- شاركت البعثة الإعلامية المرافقة لبعثة الحج الأردنية، اليوم الأحد، في جولة ميدانية مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، للاطلاع على أوضاع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم في مقار إقامتهم.

وشملت الجولة عددا من الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الأردنيون في المدينة المنورة، حيث استمعوا إلى ملاحظات الحجاج، ورصدوا مستوى الخدمات الصحية والإدارية والتنظيمية المقدمة لهم، في إطار الحرص على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.