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بعثة النشامى تصل إلى عمّان بعد التأهل لكأس العالم 2026

ولي العهد يرافق نشامى المنتخب الوطني من مسقط إلى عمّان
ولي العهد يرافق نشامى المنتخب الوطني من مسقط إلى عمّان
 
الجمعة، 06-06-2025 01:26 م
الوكيل الإخباري-   وصلت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن ظهر الجمعة، قادمة من العاصمة العُمانية مسقط، فيما توجه لاعبي المنتخب إلى مقر إقامتهم في العاصمة عمّان لبدء معسكرهم التدريبي.اضافة اعلان


ورافق ولي العهد الأمير الحسين بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وبمعيته الأمير علي بن الحسين والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

وكان في استقبال المنتخب، نائب جلالة الملك الأمير فيصل بن الحسين.

وحظيت البعثة باستقبال مهيب وموكب انطلق من مطار الملكة علياء الدولي إلى مقر إقامة اللاعبين.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ويلتقي"النشامى" مساء الثلاثاء نظيره العراقي على ستاد عمّان الدولي.

وتعم الأفراح العاصمة عمّان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
 
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