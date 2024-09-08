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بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات تزور هيئة الإعلام

الانتخابات
انتخابات
الأحد، 08-09-2024 04:52 م

الوكيل الإخباري-   التقى مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، اليوم الأحد، وفد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية 2024، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي.

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وعرض المومني خلال اللقاء لدور الهيئة في الاستجابة لمتطلبات وملاحظات الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها صاحبة الولاية الدستورية والقانونية في ملف الانتخابات، وتقديم الدعم اللوجستي لتمكينها من القيام بواجباتها وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية الذي أطلق بمشاورات وطنية واسعة بضمانة جلالة الملك عبد الله الثاني.

 
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