بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات تزور هيئة الإعلام

وعرض المومني خلال اللقاء لدور الهيئة في الاستجابة لمتطلبات وملاحظات الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها صاحبة الولاية الدستورية والقانونية في ملف الانتخابات، وتقديم الدعم اللوجستي لتمكينها من القيام بواجباتها وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية الذي أطلق بمشاورات وطنية واسعة بضمانة جلالة الملك عبد الله الثاني.
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