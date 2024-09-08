بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات تزور هيئة الإعلام

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، اليوم الأحد، وفد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية 2024، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي.

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