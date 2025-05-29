الخميس 2025-05-29 11:15 م
 

بعثة حج الأمن العام تصل المدينة المنورة

الأمن العام
الأمن العام
 
الخميس، 29-05-2025 10:55 م

الوكيل الإخباري-   وصلت بعثة حج مديرية الأمن العام إلى المدينة المنورة، والتي تضم منتسبي الجهاز من العاملين والمتقاعدين، إلى جانب ذوي الشهداء والمصابين، في لوحة تعبّر عن الوفاء والتقدير لعطائهم وتضحياتهم.

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وأكد رئيس البعثة العميد الدكتور محمد العمري، أن جميع أعضاء البعثة، يتمتعون بصحة جيدة، ويقيمون حالياً في المدينة المنورة، حيث من المقرر أن تستمر إقامتهم حتى يوم الأحد المقبل، قبل التوجه إلى مكة المكرمة، وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً.


وأشار إلى أنه جرى توفير جميع الخدمات الإدارية وسبل الراحة؛ لتمكين أعضاء البعثة من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من رحلات الحج والعمرة لتشمل أكبر عدد ممكن من منتسبي الجهاز في كل عام.

 
gnews

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