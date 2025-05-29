بعثة حج الأمن العام تصل المدينة المنورة

الوكيل الإخباري- وصلت بعثة حج مديرية الأمن العام إلى المدينة المنورة، والتي تضم منتسبي الجهاز من العاملين والمتقاعدين، إلى جانب ذوي الشهداء والمصابين، في لوحة تعبّر عن الوفاء والتقدير لعطائهم وتضحياتهم.

اضافة اعلان



وأكد رئيس البعثة العميد الدكتور محمد العمري، أن جميع أعضاء البعثة، يتمتعون بصحة جيدة، ويقيمون حالياً في المدينة المنورة، حيث من المقرر أن تستمر إقامتهم حتى يوم الأحد المقبل، قبل التوجه إلى مكة المكرمة، وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً.