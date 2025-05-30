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بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50 تصل إلى المدينة المنورة

بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50
بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50
 
الجمعة، 30-05-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري- وصلت بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50 إلى المدينة المنورة، أمس الخميس، استعداداً لتأدية مناسك الحج لهذا العام، وأدّى أفرادها الصلاة في رحاب المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وروضته الشريفة.اضافة اعلان


وأكد رئيس بعثة القوات المسلحة الأردنية، أن جميع أعضاء البعثة بخير، ويقيمون حالياً في المدينة المنورة، مضيفاً أن تفويج البعثة إلى مكة المكرمة سيتم اعتباراً من يوم الأحد القادم.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تعمد على إرسال بعثات الحج والعمرة سنوياً، استمراراً لمكارم الهاشميين لأبناء الجيش المصطفوي من متقاعدين عسكريين وعاملين وعائلاتهم، لما لها من أثر إيجابي في نفوس منتسبيها وبما ينعكس على عطائهم وخدمتهم لوطنهم وأمتهم.
 
gnews

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