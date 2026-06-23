الثلاثاء 2026-06-23 08:53 ص

بعد أداء مشرف .. الأردن يخسر أمام الجزائر

بعد أداء مشرف .. الأردن يخسر أمام الجزائر
بعد أداء مشرف .. الأردن يخسر أمام الجزائر
 
الثلاثاء، 23-06-2026 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   ودّع المنتخب الوطني الأردني منافسات كأس العالم 2026 رسمياً، عقب خسارته أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.اضافة اعلان


وكان النشامى قد استهلوا مشوارهم في البطولة بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1، قبل أن يتلقوا خسارة ثانية أمام الجزائر، ليتجمد رصيدهم عند صفر من النقاط بعد جولتين.

وتقدم المنتخب الوطني أولاً عبر نزار الرشدان في الدقيقة 36، إلا أن المنتخب الجزائري عاد في الشوط الثاني وسجل هدفين بواسطة ندير بن بوعلي عند الدقيقة 69 وأمين غويري عند الدقيقة 82، ليحسم المواجهة لصالحه.

وبهذه النتيجة، فقد المنتخب الوطني فرصة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32، ليودع البطولة من دور المجموعات قبل خوض مباراته الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني.

ورغم الخروج المبكر، سجل النشامى حضورهم في أكبر محفل كروي عالمي، وسط دعم جماهيري أردني كبير داخل الملاعب وخارجها، في مشاركة ستبقى محطة مهمة في تاريخ كرة القدم الأردنية.
 
 


gnews

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