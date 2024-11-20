بعد إصابة أبو ليلى أمس .. حارس المنتخب الوطني يغيب 3 أسابيع عن الملاعب

وحسب ما ذكر الاتحاد الأردني لكرة القدم، فإن الحارس سيغيب لمدة 3 أسابيع.
ويبدأ أبو ليلى بعد فترة غيابه رحلة العلاج والتأهيل رفقة الجهاز الطبي للمنتخب في المرحلة المقبلة.
وكان أبو ليلى خرج من المباراة للإصابة ودخل بدلا منه الحارس عبدالله الفاخوري الذي تلقى هدف التعادل من الكويتي محمد دحام.
وتعتبر إصابة أبو ليلى ضربة قوية لفريقه الحسين إربد، وهو ما يعني غيابه عن مواجهتي شباب الأهلي دبي والكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا يومي 27 من الشهر الجاري و5 من الشهر المقبل.
ويعتبر أبو ليلى من أبرز الحراس الذين أنجبتهم كرة القدم الأردنية حيث بدأ مشواره مع نادي شباب الأردن قبل أن ينتقل إلى الفيصلي، فيما خاض بعدها تجربة احترافية مع فريق الجبلين السعودي واستقر أخيرا مع الحسين إربد.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الصحفي الاردني غازي العمريين في ذمة الله
-
زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024
-
الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري
-
البريد الأردني يشارك في معرض الشارقة للطوابع 2024
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
الأردن.. استحداث مباحث جديدة لتطوير الثانوية العامة
-
الملك يستقبل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية