بعد ارتفاعهما لأيام.. انخفاض على سعر الكوسا والخيار بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الكوسا والخيار اليوم السبت بعد ارتفاعهما خلال الأيام الماضية في السوق المركزي.

اضافة اعلان



ووفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق و التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو، بلغ سعر كيلو الخيار 40 قرشًا بعد أن سجل أمس نصف دينار، بينما وصل سعر كيلو الكوسا إلى 85 قرشًا بعد أن كان قد سجل دينارًا للكيلو خلال الأيام الماضية.



كما بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 4522.527 طنًا اليوم السبت.