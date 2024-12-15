بعد استقالته .. سامح الناصر ينفي تعرضه لضغوط أو تدخلات خارجية

وقال الناصر بأنه لم يصدر أي تصريح من قبله بهذا الخصوص ، حيث جاء الحديث في هذا الأمر عند رده على استفسار أحد المواقع الإخبارية حول " وجود معلومات تفيد بتقديم استقالته، و وجود ضغوطات او تدخلات في عمل الهيئة " .
وأشار الناصر، إلى أنه استأذن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لإحالة نفسه على التقاعد اعتبارا من نهاية العام الجاري
مؤكدا أن قراره لم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية في عمله أو قراراته، بل هو قرار نابع من رغبته الشخصية والعائلية والتفرغ لأسرته، منوها إلى اعتزازه بكل من عمل بمعيتهم خلال السنوات الماضية سواء كانوا رؤساء ام زملاء ، ومؤكدا على ضرورة البناء على الإنجازات نحو تحقيق رؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في تطوير وتحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي ، والإصلاح السياسي
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