بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان

وقرر المدعي العام توقيف الجاني مدة 15 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة القضية.
وما يزال المتهم يخضع للتحقيق، فيما تستعد النيابة العامة للاستماع إلى إفادات الشهود.
وكان المتهم قد أقدم، مساء السبت، على طعن شقيقته بأداة حادة داخل منزل الأسرة شمال عمّان، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وأوضح مصدر أمني أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق جميع الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.
وبيّن المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم يتعاطى المخدرات.
