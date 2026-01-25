بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان

الوكيل الإخباري-أسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمّان، يوم الأحد، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الشاب الذي قتل شقيقته، وهي محامية، في شمال عمّان.



وقرر المدعي العام توقيف الجاني مدة 15 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة القضية.

وما يزال المتهم يخضع للتحقيق، فيما تستعد النيابة العامة للاستماع إلى إفادات الشهود.



وكان المتهم قد أقدم، مساء السبت، على طعن شقيقته بأداة حادة داخل منزل الأسرة شمال عمّان، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.



وأوضح مصدر أمني أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق جميع الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.