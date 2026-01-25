الأحد 2026-01-25 04:38 م

بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان

ل
أرشيفية
 
الأحد، 25-01-2026 04:01 م

الوكيل الإخباري-أسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمّان، يوم الأحد، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الشاب الذي قتل شقيقته، وهي محامية، في شمال عمّان.

وقرر المدعي العام توقيف الجاني مدة 15 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة القضية.

اضافة اعلان


وما يزال المتهم يخضع للتحقيق، فيما تستعد النيابة العامة للاستماع إلى إفادات الشهود.


وكان المتهم قد أقدم، مساء السبت، على طعن شقيقته بأداة حادة داخل منزل الأسرة شمال عمّان، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.


وأوضح مصدر أمني أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق جميع الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.


وبيّن المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم يتعاطى المخدرات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة

ا

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات

ل

أخبار محلية بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان

قل

فيديو منوع بدرجة حرارة -4°.. شاهد تجمّد المياه في مدينة طريف السعودية ❄️

ب

عربي ودولي نجل أردوغان يروي تفاصيل جديدة حول ليلة الانقلاب

09ج

فيديو منوع سيدة قررت تدريب قطتها الصغيرة على صيد الفئران.. فكانت هذه النتيجة

-

فيديو منوع متداول: رغيف اللحم الأشهر في العالم



 






الأكثر مشاهدة