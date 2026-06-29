بعد الزلزال المدمر.. فريق الإنقاذ الأردني يواصل عملياته في فنزويلا

وتمكّن الفريق، منذ مباشرته لعمليات البحث والإنقاذ قبل يومين، من انتشال عدد من الجثث من تحت الأنقاض في مواقع مختلفة.
كما تمكن فريق البحث والإنقاذ الأردني من انتشال 11 جثة لضحايا الزلزال من موقعين مختلفين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس منذ بدء العمل ، أحدهما مبنى منهار يتكون من أكثر من 10 طوابق.
ويواصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، الذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، تنفيذ مهامه بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا والأمم المتحدة، مسخراً خبراته وإمكاناته للتخفيف من آثار الكارثة.
-
أخبار متعلقة
-
سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم
-
مذكرة تفاهم لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في إقليم البترا
-
وزير الثقافة: مهرجان جرش جزء من تمثلات السردية الأردنية
-
الصناعة والتجارة: إجراءات استباقية حافظت على استقرار الأسواق
-
محاسب سابق في الجمعية العلمية يختلس 186 ألف دينار بشيكات مزورة
-
العيسوي: المبادرات الملكية نهج تنموي يترجم الرؤى الملكية لواقع يلمس أثره المواطن
-
"الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تعقد اجتماعها السنوي
-
الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر