الإثنين 2026-06-29 06:37 م

بعد الزلزال المدمر.. فريق الإنقاذ الأردني يواصل عملياته في فنزويلا

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جانب من عمليات البحث والإنقاذ
 
الإثنين، 29-06-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري- يواصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، تنفيذ عملياته الميدانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا.

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وتمكّن الفريق، منذ مباشرته لعمليات البحث والإنقاذ قبل يومين، من انتشال عدد من الجثث من تحت الأنقاض في مواقع مختلفة.


كما تمكن فريق البحث والإنقاذ الأردني من انتشال 11 جثة لضحايا الزلزال من موقعين مختلفين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس منذ بدء العمل ، أحدهما مبنى منهار يتكون من أكثر من 10 طوابق.


ويواصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، الذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، تنفيذ مهامه بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا والأمم المتحدة، مسخراً خبراته وإمكاناته للتخفيف من آثار الكارثة.

 
 


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