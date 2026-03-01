بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ

وأشار الخرابشة في تصريح صحفي إلى أنه تمت المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة، منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.
وأوضح الخرابشة أن الانتقال لاستخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار أردني.
وطمأن الخرابشة بأن لدى الأردن مخزوناً استراتيجياً كافياً، ولا توجد أي مشكلات بعملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.
