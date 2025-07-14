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بعد انقطاع 37 عاما عن الدراسة.. المختار ضيف الله يحقق حلم التخرج

ضيف الله حمد الغدير
ضيف الله حمد الغدير
 
الإثنين، 14-07-2025 12:35 م
 الوكيل الاخباري- في قصة ملهمة تعكس الطموح، تخرج ضيف الله حمد الغدير، عن عمر يناهز 56 عامًا من كلية المفرق الأهلية، حاصلاً على شهادة الدبلوم في علوم الشريعة بتقدير جيد جدًا، بعد انقطاع عن الدراسة استمر 37 عامًا.اضافة اعلان


وقال ضيف الله لـ "الوكيل الإخباري"، أنه أنهى متطلبات شهادة الثانوية العامة عام 1988، ثم التحق بصفوف القوات المسلحة الأردنية، وعندما تقاعد توجه إلى مجال التجارة، و عمل فيه لمدة 27 عامًا.

وأشار ضيف الله، الذي يشغل حاليا منصب مختار قرية صبحا وصبحية في محافظة المفرق، أن حبه للعلم وطموحه دفعاه للعودة إلى مقاعد الدراسة رغم تقدمه في العمر، مؤكدًا أن الطموح لا يتوقف، ولا نهاية للعلم.

يشار الى ان المختار ضيف الله متزوج وأب لخمسة أبناء، ورزقه الله بعدد من الأحفاد، موضحا أن فرحته بالتخرج لا توصف.
 
 
gnews

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