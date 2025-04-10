الخميس 2025-04-10 04:11 م
 

بعد بن العميد.. شركة قهوة تُعلن رفع اسعارها في الأردن

بيان شركة بن نون
بيان شركة بن نون
 
الخميس، 10-04-2025 02:52 م
الوكيل الإخباري-  أصدرت شركة بن نون بياناً رسمياً أعلنت فيه رفع أسعار القهوة المتجانسة النخب الأول لتصبح ١٤.٨٠ ديناراً بدلاً من ١٢ ديناراً.اضافة اعلان


وقالت الشركة إن هذا القرار جاء تماشياً مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار القهوة عالمياً، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ٥٠ عاماً، وذلك لتجنب العبث بالخلطة المتجانسة النخب الأول وتغيير جودتها أو الإفلاس – وفقاً للبيان.


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وأشار البيان إلى أن الخلطة المتجانسة للنخب الأول هي مزيج من أجود أنواع البن من عدة دول، يحتوي كل نوع منها على مذاق فريد مثل المرارة أو الحموضة أو الحلاوة، ويتم الدمج بين هذه النكهات بنسب مدروسة لتخرج بفنجان قهوة متجانس لا تطغى فيه نكهة على أخرى. وأوضح أن الخلطة المتجانسة تعتمد على مكونات ثابتة من دول ومزارع عالمية محددة، ولا يتم تغيير المصادر أو البذور للحفاظ على نفس المذاق للمستهلك النهائي على مدار سنوات.

وأضاف البيان أن عام ٢٠٢٤ شهد ارتفاعاً في أسعار بن الأرابيكا عالي الجودة بنسبة تزيد عن ٧٠٪؜، لكن هذا الارتفاع لم ينعكس بشكل مباشر على أسعار السوق المحلي لدى كبار المستوردين والمنتجين للقهوة في الأردن مثل بن نون، وذلك بفضل العقود الآجلة والمخزون الاستراتيجي لدى هذه الشركات، مما أدى إلى امتصاص أثر الارتفاع لمدة تجاوزت ٦ أشهر. ولم تقم هذه الشركات برفع أسعارها تماشياً مع السوق العالمي، مراعاة للمستهلك المحلي.

وأشار البيان إلى أن عدداً من صغار المستثمرين في قطاع القهوة، الذين لا يملكون مخزوناً استراتيجياً، لجأوا إلى تغيير أنواع البن في الخلطة المتجانسة باستخدام بذور أقل جودة وأقل سعراً لتجنب الإفلاس، نظراً لعدم قدرتهم على رفع الأسعار بسبب ثبات سعر القهوة ذات الجودة العالية في الأردن.

وأكد البيان أن الارتفاع العالمي للأسعار وضع منتجي القهوة في الأردن أمام خيارين كلاهما صعب: إما رفع الأسعار تماشياً مع الأسعار العالمية لتجنب الإفلاس، حيث إن كلفة الكيلو من الخلطة المتجانسة النخب الأول اليوم تتجاوز ١٢ ديناراً، أو تغيير الخلطة المتجانسة، وهو أمر خطير جداً يؤدي إلى تغيير كبير في مذاق القهوة، وذلك من خلال استخدام بذور النخب الثاني التي تبلغ كلفة الكيلو منها حوالي ٩ دنانير وبيعها بـ ١٢ ديناراً.

وعليه، تعلن مجموعة بن نون عن رفع أسعارها إلى ١٤.٨٠ ديناراً بدلاً من ١٢ ديناراً حفاظاً على عدم العبث بالخلطة المتجانسة النخب الأول الثابتة منذ عشرات السنين، حيث إن أي تغيير فيها سيكون ملحوظاً من أول رشفة قهوة.

بن نون شركة متخصصة في استيراد وتحميص وطحن البن، ومقرها في إربد.
 
gnews

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