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بعد تصرف قام به بمدرسة تدريب أردنية.. العراق يوقف ضابطاً ويحيله إلى التحقيق

الضابط العراقي الذي تم إيقافه وإحالته إلى التحقيق
الضابط العراقي الذي تم إيقافه وإحالته إلى التحقيق




 

السبت، 17-08-2024 10:37 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن ايقاف أحد منتسبيها واحالته الى التحقيق بعد قيامه بفعل "أحرج" العراق مع الأردن.


ونشرت وزارة الداخلية العراقية بياناً عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، جاء فيه: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد منتسبي وزارة الداخلية _ قيادة قوات الحدود وهو يطلب رفع العلم العراقي داخل صف دراسي في المملكة الأردنية الهاشمية. نود توضيح ما يلي: إن هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات أسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود وتُقام في الأردن، ولا يُشترط فيها وجود العلم العراقي داخل الصف الدراسي كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية أردنية. يتم رفع العلم العراقي عند تخرج الدورة، كما يُمنع دخول الهواتف إلى داخل المؤسسة التدريبية. حيث قام المنتسب بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة، متجاوزاً الأنظمة والقوانين لهذه المؤسسة، واتفق مع زميله على تصويره أثناء قيامه بحركته، وإرسال المقطع إلى أخيه لنشر الفيديو وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً الضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة. مما سبب إحراجاً بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتوقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام هناك."


وتابع البيان: "وعلى إثر ذلك، شكلت وزارة الداخلية مجلساً تحقيقياً بحق المنتسب المذكور وأودعته الى  التوقيف على ذمة التحقيق."


وكان مقطع الفيديو قد انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يظهر أحد الضباط العراقيين وهو يتساءل عن عدم وجود العلم العراقي داخل صفوف التدريب الأردنية .







gnews

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