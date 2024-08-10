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بعد تقييد تصديرها.. إلى كم وصل سعر كيلو البندورة في السوق المركزي ؟

البندورة
البندورة




 

السبت، 10-08-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري - تراوح سعر كيلو البندورة بين 20 قرشًا ونصف دينار في السوق المركزي اليوم السبت.

 

ووصلت الكميات الواردة إلى ساحات السوق المركزي من البندورة إلى نحو 421.912 طنًا، وفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق.


وكان الناطق باسم وزارة الزراعة قد أكد قبل أيام لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار البندورة ستنخفض تدريجيًا وبشكل ملموس نتيجة قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيًا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق.


وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات في الوقت الحالي تعود إلى الانتقال من عروة الأغوار إلى عروة الزراعات الصحراوية.

 

 

gnews

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