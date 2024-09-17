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بعد توسعة وصيانة.. مجلس النواب جاهز لاستقبال أعضائه الجدد

من المصدر
من المصدر
الثلاثاء، 17-09-2024 10:17 ص

الوكيل الإخباري-  أنهت الأمانة العامة في مجلس النواب أعمال  التوسعة والصيانة في مبنى المجلس تمهيداً لإستقبال النواب.

وقال الامين العام لمجلس النواب عواد الغويري ان الامانة العامة في المجلس باشرت أعمال الصيانة والتوسعة لتشمل توسعة مكاتب النواب واستحداث قاعات في إطار تطوير البنى التحتية ليكون قادرا على توفير الدعم اللوجستي الكامل للسادة النواب وتكتلاتهم واحزابهم ولجانهم بالاضافة الى عمل مبنى جديد للمديريات الادارية في المجلس.

واضاف الغويري ان الامانة العامة سعت لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات ليتواءم مع مرحلة التحديث السياسي والاداري التي ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية مؤكداً ان مبنى المجلس اصبح جاهزا لاستقبال مجلس النواب العشرين.

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