بعد حادثة مطعم اربد .. عشيرة المعابرة تصدر بيان وتدعو لتحقيق العدالة

10:29 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت عشيرة المعابرة في محافظة إربد بياناً استنكرت فيه ما وصفته بالاعتداء الذي تعرض له ابنها الشاب حمزة المعابرة، إثر موقفه الذي اعتبرته مشرفاً في الدفاع عن أهل بيته وضيوفهم خلال وجودهم برفقته داخل أحد المطاعم في مدينة إربد، وذلك بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، من بينهم – بحسب البيان – ابن نائب حالي كما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وأكدت العشيرة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والاعتداء، معتبرة ما حدث تصرفاً مرفوضاً ومداناً، داعية الجهات المختصة إلى متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة في الوقت ذاته على وقوفها الكامل إلى جانب ابنها وتثمينها لموقفه.



وتالياً نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



بيان صادر عن عشيرة المعابرة/سوم محافظة إربد



تستنكر عشيرة المعابرة بأشد العبارات، الاعتداء الذي تعرض له ابنها الشاب حمزة المعابرة، إثر موقفه المشرف والنبيل في الدفاع عن أهل بيته وضيوفهم والذين كانوا برفقته حيث تعرضوا لاعتداء (من قبل مجموعة من الشباب وعلى رأسهم ابن نائب حالي كما هو واضح في المقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي)، استدعى تدخله داخل أحد المطاعم المشهورة في مدينة إربد.



وإن عشيرة المعابرة، إذ تؤكد رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء والعنف، وإنها تعتبر ما تعرض له ابنها أمراً مرفوضاً ومداناً، خاصة وأن تدخله كان بدافع حماية أهل بيته ومنع وقوع الأذى.



كما تدعو العشيرة الجهات المختصة إلى متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تتنافى مع قيم مجتمعنا وأعرافه.



وتؤكد عشيرة المعابرة وقوفها الكامل إلى جانب ابنها حمزة، وتثمن موقفه الشجاع الذي يعكس معاني الرجولة والمروءة، سائلين الله تعالى أن يحفظ أبناء الوطن جميعاً وأن يديم الأمن والاستقرار على أردننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.





