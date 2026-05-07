بعد حالات تسمم بين الطلبة .. إخلاء المدرسة النموذجية وتوضيح من جامعة اليرموك

01:18 م

الوكيل الإخباري- أوضحت جامعة اليرموك أنه تم رصد أعراض التهاب معوي بين عدد من طلبة المدرسة النموذجية التابعة لها، حيث جرى التعامل مع الوضع بصورة فورية ومنظّمة، ووفق الإجراءات الصحية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. اضافة اعلان





وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية، الاستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر، أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي استدعت ذلك، وتبيّن أن وضع الطلبة الصحي مستقر وتحت المتابعة.



وأشار إلى أنه وبناءً على الإجراءات المتبعة، تم إخلاء المدرسة بشكلٍ احترازي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى حين استكمال الفحوصات والتحقيقات ذات العلاقة، حيث أفادت الجهات الصحية المختصة بأنه يُتوقع تحديد السبب خلال 48 ساعة بعد انتهاء الفحوصات المخبرية.



وأكدت الجامعة متابعتها المستمرة للمستجدات، وحرصها التام على سلامة الطلبة والكوادر.



وأهابت الجامعة بالجميع تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





