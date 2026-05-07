بعد حالات تسمم بين الطلبة .. إخلاء المدرسة النموذجية وتوضيح من جامعة اليرموك

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية، الاستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر، أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي استدعت ذلك، وتبيّن أن وضع الطلبة الصحي مستقر وتحت المتابعة.
وأشار إلى أنه وبناءً على الإجراءات المتبعة، تم إخلاء المدرسة بشكلٍ احترازي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى حين استكمال الفحوصات والتحقيقات ذات العلاقة، حيث أفادت الجهات الصحية المختصة بأنه يُتوقع تحديد السبب خلال 48 ساعة بعد انتهاء الفحوصات المخبرية.
وأكدت الجامعة متابعتها المستمرة للمستجدات، وحرصها التام على سلامة الطلبة والكوادر.
وأهابت الجامعة بالجميع تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية
-
الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين
-
الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو
-
بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد
-
الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى
-
48 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
دعوة عاجلة من التنفيذ القضائي للحجاج بخصوص الأوضاع القانونية
-
الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها