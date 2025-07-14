بعد حريق اندلع بمحل بحسبه اربد.. مطالبة بازالة كيبل كهرباء يشكل خطورة - فيديو

وقال صاحب محل الخضار والفواكه لـ"الوكيل الإخباري"، أن الحريق بسبب تماس بـ "كيبل كهربائي" (3 فاز ) مكشوف لا يغذي محله، مشيرًا إلى أن الكيبل يتبع لشركة كهرباء إربد.
وأضاف أن الشركة كانت قد أجرت صيانة للكابل بعد اندلاع الحريق، إلا أن الصيانة لم تكن كافية، وما يزال مكشوفا حتى الآن،مطالبا بإزالته بأسرع وقت.
وأشار أن شركة كهرباء إربد رفضت تعويض الأضرار التي تسبب بها الكابل، ما فاقم من الأعباء المالية المترتبة عليه.
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