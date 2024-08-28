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بعد شكاوى من ارتفاع سعرها.. إلى كم وصل سعر كيلو البندورة في السوق المركزي اليوم؟

كيلو البندورة يصل الى 30 قرشا في السوق المركزي
كيلو البندورة يصل الى 30 قرشا في السوق المركزي
الأربعاء، 28-08-2024 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   تراوح سعر كيلو البندورة بين 15 و30 قرشًا في السوق المركزي اليوم الأربعاء.

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ووفقًا للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي ، بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى ساحات السوق المركزي من البندورة 400.253 طنًا.


وكان قد اشتكى مواطنون من استمرار ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق المحلية، بالرغم من قرار وزارة الزراعة بتقييد تصديرها.

 


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