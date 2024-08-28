بعد شكاوى من ارتفاع سعرها.. إلى كم وصل سعر كيلو البندورة في السوق المركزي اليوم؟

ووفقًا للنشرة اليومية - الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي ، بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى ساحات السوق المركزي من البندورة 400.253 طنًا.
وكان قد اشتكى مواطنون من استمرار ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق المحلية، بالرغم من قرار وزارة الزراعة بتقييد تصديرها.
-
أخبار متعلقة
-
بعد نشر "الوكيل" قصتيهما.. الخارجية: نتابع معلومات حول اختفاء مواطنين في سوريا
-
رجل يقتل ابنته بالرصاص جنوبي عمان
-
375 مليون دينار صادرات المملكة من المجوهرات 2023
-
الخيرية الهاشمية: الأردن الممر الإغاثي الوحيد لغزة حاليا
-
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية
-
أوقاف الكورة توزع 400 حقيبة مدرسية للطلبة الأيتام
-
الأمانة تعلن عن مسار جديد لباص عمان
-
جامعة اليرموك تعتمد الأطر الأوروبية للكفايات الرقمية كمرجعية لبرامج ودورات التدريب