بعد طرح برنامج الوكيل.. الغذاء والدواء تتخذ تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز

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الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة ومطعم شاورما خلال عيد الأضحى
أرشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 08:12 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاشتراطات تشمل الاعداد في مشاغل مركزية ومشاغل المطاعم من ناحية التجهيز، واشتراطات سيخ الشاورما وجميع المواد التي تدخل في إعداد وجبة الشاورما.

وأضافت المؤسسة، أن التدابير  تشمل اشتراطات خاصة بإنتاج الشاورما  بما في ذلك رخصة المهن والشهادات الصحية للعاملين، والفحوصات الدورية، والطاقة الإنتاجية للمطعم  ودرجات حرارة المشغل، ومدة تجهيز السيخ وقياسه، وفترة استخدامه لتحضير الوجبات بحيث لا تتجاوز 12 ساعة من بداية تحضيره، وأن تقدم طازجة وبعد التأكد من النضج التام، ويُعتبر السيخ غير صالح للاستخدام بعد انتهاء هذه المدة. 

وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراطات تشمل ضرورة توفير ثلاجات ذات سعة كافية تتناسب مع استخدامها والطاقة الإنتاجية، مؤكدة قرارتها السابقة بمنع استخدام البيض أو بودرة البيض في إعداد صوص الشاورما. 

وشددت المؤسسة على استمرار حملاتها الرقابية في مختلف محافظات المملكة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت مخالفتها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقها، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.
 
 


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