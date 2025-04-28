بعد عطلة عيد العمال .. بلاغ مرتقب بعطلة رسمية جديدة بالاردن

ينتظر الأردنيون يوم عطلة رسمية اخر الشهر القادم وسيكون يوم الأحد، 25 أيار، وهو يوم عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
وسيصدر خلال الايام القادمة بلاغ رسمي من رئيس الوزراء بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بهذه المناسبة .
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