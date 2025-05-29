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بعد فتحه لثلاثة أشهر.. الأردن يغلق الباب أمام استقدام العمالة الوافدة

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أرشيفية
 
الخميس، 29-05-2025 09:37 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل عن وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2025/5/29.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.

وأكد الزيود أن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في كافة محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.

وأضاف أن الحملات التفتيشية تهدف أيضا إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا، مشددا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المنشأة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها ومن هذه الإجراءات وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها.
 
gnews

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