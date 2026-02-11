بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر

وأكدت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسميا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب. ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.
واستنادا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه.
