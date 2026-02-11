الأربعاء 2026-02-11 01:06 م

بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر

بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر
بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر
 
الأربعاء، 11-02-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري- قالت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أخذت علما بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله. اضافة اعلان


وأكدت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسميا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب. ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول. 

واستنادا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم  تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الصحة النيابية" "تكرم الدكتور وريكات تقديرا لمبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" "تكرم الدكتور وريكات تقديرا لمبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى

مكافحة المخدرات تتلف أكثر من 11 مليون حبة كبتاجون بعد ضبطها

أخبار محلية مكافحة المخدرات تتلف أكثر من 11 مليون حبة كبتاجون بعد ضبطها

جانب من المبادرة

أخبار محلية الاتحاد النسائي في معان ينفذ مبادرة إنسانية لمرضى الكلى بمناسبة عيد ميلاد الملك

الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 0.17% خلال كانون الثاني 2026

أخبار محلية الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 0.17% خلال كانون الثاني 2026

بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر

أخبار محلية بعد فصل الجراح .. المستقلة للانتخاب تعلن إجراءات شغل المقعد الشاغر

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة ممثل تركي شهير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة -صورة

نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا

خاص بالوكيل نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا

في مصر.. حريق هائل يثير الذعر

منوعات في مصر.. حريق هائل يثير الذعر



 






الأكثر مشاهدة